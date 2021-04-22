Турция продолжит борьбу с лживыми обвинениями в «геноциде армян»

На заседании Высшего консультативного совета под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждены вопросы, касающиеся новой конституции, антидемократических инициатив, а также обвинений в «геноциде армян», сообщает Агентство Анадолу.

Президент Турции заявил, что столетие Турецкой Республики необходимо встретить не с конституцией, созданной на фоне военного переворота, а с новой гражданской конституцией, отражающей волю народа.

Касаясь вопроса события 1915 года в Османской Империи, глава государства подчеркнул, что Турция продолжит бороться с лживыми обвинениями в «геноциде армян» и защищать правду, в частности от тех, кто поддерживает эту клевету из собственных политических интересов.