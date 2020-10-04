Турция призвала Азербайджан не поддаваться на провокации Армении

«Атака Армении на второй по величине город Азербайджана Гянджу и нацеливание на гражданских лиц является еще одним проявлением ее незаконных действий. Мы осуждаем эти атаки». Об этом говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечается, что потерпевшая поражение на оккупированных азербайджанских землях Армения этими атаками нарушает все требования международного права, в том числе Женевских конвенций: «Эти атаки свидетельствуют об отчаянном положении Армении и о том, что она не отступит от совершения преступлений против человечества, чтобы продолжить незаконную оккупацию. Как мы говорили с самого начала, Армения является самым большим препятствием миру и стабильности в регионе».

В заявлении также выражается надежда на то, что Азербайджан не будет поддаваться на эти провокации Армении.

«Мы поддерживаем братский Азербайджан, который прилагает усилия для предотвращения ущерба гражданскому населению и ведет борьбу в пределах международно признанных границ, пользуясь правом самообороны в рамках требований международного права», — отмечается в заявлении.(haqqin.az)