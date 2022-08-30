Турция прилагает усилия для урегулирования украинского кризиса в рамках территориальной целостности Украины, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и, возможно, больше многих других союзников по НАТО оказываем ей более существенную поддержку. В то же время мы поддерживаем диалог с Россией, и этот диалог приносит свои плоды. Именно поэтому мы дважды [в Анталье и Стамбуле] обеспечили встречу представителей двух стран и заключение зернового соглашения» — сказал турецкий министр на международном стратегическом форуме в городе Блед в Словении. Его высказывания приводит телеканал TRT.

По утверждению Чавушоглу, благодаря диалогу, установленному Турцией с Украиной и Россией, удалось обеспечить проведение 24 августа в Стамбуле встречи главы Росатома Алексея Лихачева с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, на которой обсуждались вопросы организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. «Специалисты вновь едут в регион. Одновременно мы стремимся обеспечить гарантии, касающиеся безопасности», — отметил Чавушоглу.

Глава МИД Турции выразил надежду, что усилия, принимаемые Анкарой, будут способствовать урегулированию на Украине. «Надеюсь, что они могут привести нас к прекращению огня и стабильному миру», — сказал Чавушоглу, добавив, что турецкая сторона прилагает посреднические усилия для обеспечения обмена пленными между Украиной и Россией. «Турция поддерживает диалог с руководством в Киеве и Москве по разным негласным каналам, они были изначально и время от времени будут использоваться в дальнейшем», — добавил он. (ТАСС)

