Турция прилагает все усилия для обеспечения мира в регионе.

Как сообщает #, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он заявил, что осуждающие посреднические усилия Турции в российско-украинской войне сегодня сожалеют об этом.

Президент отметил, что «кричащие» о демократии и правах человека международные организации на деле закрывают глаза на царящую в мире несправедливость.

Он также подчеркнул, что Турция занимает одно из первых мест в мире по производству БПЛА, и страна уже экспортирует оружие в дружественные и братские страны.

Эрдоган добавил, что цель Турции — стать полностью независимой в оборонной промышленности.