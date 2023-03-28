Турция в конце апреля на фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST-2023 представит первый в мире беспилотный летательный аппарат, способный совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой. Об этом сообщает агентство Анадолу.

БПЛА Bayraktar TB3 представит турецкая компания Baykar. Мероприятие пройдет с 27 апреля по 1 мая в аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

Действиями Bayraktar TB3 можно будет управлять на очень больших расстояниях, как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях. В издании подчеркнули, что, благодаря своему функционалу, новый дрон внесет ощутимый вклад в укрепление военного потенциала Турции.