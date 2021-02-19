Турция предложила создать Метеорологический союз тюркского мира

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли призвал к созданию Метеорологического союза тюркского мира с целью повышения возможностей справляться с такими проблемами, как глобальное потепление и изменение климата, внесения вклада в устойчивое развитие региона и обмена накопленным опытом, сообщает Агентство Анадолу.

Метеорологический форум тюркского мира, организованный Главным управлением метеорологии Турции, был проведен в режиме видеоконференции под руководством Пакдемирли с участием вице-президента Фуата Октая, премьер-министра Азербайджана Али Асадова и министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя.

На встрече также присутствовали представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турецкой республики Северного Кипра, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Выступая на открытии форума Пакдемирли сообщил, что в сферу полномочий ответственных за метеорологию министерств 8 стран входят такие многочисленные вопросы — начиная от управления чрезвычайными ситуациями и заканчивая транспортом, природными ресурсами, сельским хозяйством.

«Все это наглядно демонстрирует тот факт, что метеорология тесно связана со всеми сферами нашей жизни. По этой причине развитие сотрудничества в области метеорологии с дружественными и братскими странами, с которыми у нас налажены прочные исторические, географические и культурные связи, является одной из важнейших задач», — сказал Пакдемирли.

С 2000 года мы делимся своими знаниями и достижениями со всем миром и странами региона посредством Регионального учебного центра Всемирной метеорологической организации, напомнил министр.

«В рамках этих инициатив мы приняли более 1700 экспертов из 150 стран. Благодаря проекту «Спутниковые данные для Центральной Азии» (SADCA), который был разработан в сотрудничестве с Европейской организацией по эксплуатации метеорологических спутников (EUMETSAT), членом которой мы являемся, был обеспечен доступ к качественным спутниковым данным 5 стран тюркского мира», — отметил Пакдемирли.