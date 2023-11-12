Правительство Венгрии уверено, что в Европе должна быть создана новая система международной безопасности, которая была бы приемлема как для России, так и для Украины. Об этом заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер на конгрессе молодежной организации правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», передает агентство MTI.

Менцер подчеркнул, что Будапешт выступает «за немедленное прекращение огня» и подготовку соглашения о мире.

«Нам необходимы мирные переговоры, а затем мы должны создать систему безопасности, которая обеспечит гарантии безопасности Украины и будет приемлемой для Российской Федерации», — сказал он.