Турция потребовала объяснений от тушивших пожары российских пилотов

 В Турции потребовали объяснений у экипажей российских самолетов-амфибий Бе-200ЧС, арендованных для борьбы с лесными пожарами, чьи полеты «вызвали беспокойство» жителей Антальи. Об этом сообщает газета Milliyet.
Вечером 28 сентября Бе-200, которые, как сообщается, получили прозвище «Огненный орел», выполняли полеты в одном из районов города.
«Увидев воздушные суда, управляемые российскими летчиками, горожане высыпали на балконы своих домов. После забора воды самолеты пролетели достаточно близко к жилым зданиям, чем вызвали беспокойство жителей», — утверждается в материале.
| 2020-10-01T09:33:54+04:00 1 октября 2020, 10:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
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