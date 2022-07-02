Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому с турецкой компанией Çalık Enerji будет заключен контракт на проектирование и строительство солнечной и ветряной электростанции.

Как передает ТАСС, об этом сообщило в пятницу туркменское государственное информационное агентство TDH.

Электростанция будет построена в этрапе (районе) Сердар Балканского велаята (области). Ее мощность составит 10 МВт.

Строительство начнется в июле этого года. Объект будет сдан в эксплуатацию в январе 2024 года. Электростанция станет первым в Туркменистане объектом, работающим на возобновляемых источниках энергии.

В стране ожидают, что подобные электростанции улучшат энергообеспечение сельского населения и территорий, удаленных от центральной системы энергоснабжения.