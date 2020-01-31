Турция планирует построить военную базу недалеко от ливийской столицы

Турция ведет активные переговоры с ливийским Правительством национального согласия (ПНС) о строительстве военной базы недалеко от Триполи. С таким утверждением выступил в пятницу телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные военные источники.

По сведениям телеканала, на базе планируется разместить турецкий спецназ и подразделения турецких ВМС, создать взлетно-посадочную полосу и оборудовать пункт связи. Кроме того, утверждается, что ПНС обсуждает с Анкарой покупку турецких военных самолетов и беспилотников.

В четверг телеканал Al Arabiya, ссылаясь на неназванные источники, сообщил о том, что Турция перебросила в Ливию боевиков из Сомали и Кении и заключила с ПНС первую сделку о поставках систем ПВО.(ТАСС)

| 2020-01-31T11:32:54+00:00 31 января 2020, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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