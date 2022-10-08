Турция планирует организовать переговоры России и Запада по ситуации на Украине. Об этом пишет колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир.

«На данный момент Турция планирует усадить за один стол с Россией четыре основные западные страны — США, Францию, Германию и Великобританию», — сообщил Шендир.

В материале уточняется, что соответствующее предложение уже было передано Вашингтону по «важным и частным» дипломатическим каналам. Как отмечает колумнист, первые комментарии к плану с американской стороны оказались очень позитивными.

«Вопрос лишь в том, удастся ли найти российского собеседника для такого диалога», — говорится в материале Milliyet.