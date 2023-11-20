Глава турецкого МИДа Хакан Фидан, представляя в парламенте страны бюджет возглавляемого министерства, заявил, что Турция вновь готова стать страной — хозяйкой переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, передает ТАСС.

«Наша страна, ставшая хозяйкой переговоров между сторонами [конфликта] на самом высоком уровне, на которых был достигнут самый значимый прогресс с начала войны, вновь готова принять подобного рода встречу и быть ее модератором, когда для этого созреют условия», — сказал он.

Министр отметил, что Анкара поддерживает связь с Москвой, чтобы добиться справедливого мирного урегулирования конфликта.

Фидан подчеркнул, что Турция подходит к развитию отношений с Россией и Украиной, исходя из своих национальных интересов и международных обязательств.

Переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле в марте 2022 года.