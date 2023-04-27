Турция решительно осуждает установление в столице Армении, Ереване, памятника виновникам убийств политических и военных деятелей Османского государства, а также государственных деятелей Азербайджана в начале 1920-х годов.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, говорится в заявлении МИД Турции в связи с открытием в Ереване мемориала, посвященного т.н. операции «Немезида», в ходе которой были убиты ряд политических деятелей Османской империи и Азербайджанской Демократической Республики.

«Решительно осуждаем открытие памятника «Немезида» в Ереване, посвященного виновникам убийств в начале 1920-х годов османских политических и военных лидеров и азербайджанских официальных лиц того периода и даже некоторых граждан Османского государства армянского происхождения», — говорится в сообщении МИД Турции.

«Открытие этого позорного памятника прославляет кровавую операцию, открывшую путь к чудовищным терактам, в результате которых был убит 31 турецкий дипломат и члены их семей», — отметили в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что то, как это событие освещалось армянскими СМИ, указывает на то, что «в сознании некоторых людей» все еще сохраняется искаженное и неприемлемое восприятие истории.

«Такого рода провокационные шаги, несовместимые с духом процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией, никоим образом не будут способствовать усилиям по установлению прочного и устойчивого мира и стабильности в регионе. Напротив, они негативно повлияют на процесс нормализации», — предупредили в МИД Турции.

В Ереване 25 апреля был открыт памятник, посвященный так называемой операции «Немезида», в ходе которой были убиты ряд политических деятелей Османской империи и Азербайджанской Демократической Республики (АДР).