Турция приняла решение официально передать судебное дело об убийстве журналиста Джамаля Кашикчи судебным инстанциям Саудовской Аравии. Об этом сообщил в четверг телеканал NTV со ссылкой на Министерство юстиции республики.

Ранее суд заочно арестовал 26 подданных Саудовской Аравии, но почти за два года ощутимого прогресса по этому делу достигнуто не было. Невеста Кашикчи Хатидже Дженгиз заявляла, что разбирательство застопорилось из-за отказа Эр-Рияда сотрудничать с турецкими властями.

Кашикчи, известный своими критическими статьями о политике Саудовской Аравии, с 2017 года проживал в США, где сотрудничал с газетой The Washington Post. Он пропал при посещении генерального консульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября того же года саудовские власти сообщили, что Кашикчи был убит в здании дипломатического представительства в результате конфликта. Мировое сообщество осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Окончательные приговоры по делу об убийстве Кашикчи, открытому в Саудовской Аравии, были оглашены 7 сентября 2020 года. Пять человек приговорены к 20 годам тюрьмы, еще один обвиняемый получил 10 лет заключения, двое — по семь лет лишения свободы. Уголовное дело объявили «закрытым в частном и публичном порядке». Имена осужденных не разглашались.