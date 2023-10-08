Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что когда-нибудь будет работать наставником одного из клубов чемпионата Саудовской Аравии.

«На данный момент я в «Роме», я полностью сосредоточен на этом клубе и буду отдавать все силы до последнего дня своей работы здесь. Никто не знает будущего, но я верю, что буду работать в Саудовской Аравии. Не знаю, когда это произойдёт, но я уверен, что обязательно это сделаю.

Что могу сказать о развитии саудовской лиги? Думаю, что это эффект Роналду, который первым пришёл туда и изменил перспективы. И это проявляется в том, что игроки приходят не в конце карьеры, а в самом расцвете сил. Конкуренция в Аравии реальная», – приводит слова Моуринью Corriere dello Sport.

Моуринью работает главным тренером на протяжении 23 лет (с 2000 года). За свою карьеру он возглавлял только европейские клубы, такие как «Бенфика», «Униан Лейрия», «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». (championat.com)