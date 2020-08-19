Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море

Турецкое буровое судно «Фатих» могло обнаружить от одного до двух месторождений природного газа в Черном море. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в среду телеканал Habertürk.

«Фатих» проводит геологоразведочные работы в Черном море с 20 июля на участке «Дунай-1», который расположен недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции. По данным турецкого канала, судно могло обнаружить залежи природного газа «хорошего качества» на участке «Дунай-1», а также еще одно месторождение у берегов Турции в районе города Кыркларели. Между тем в прошлом первое турецкое сейсмическое судно «Барбарос Хайреттин Паша» провело разведочные работы в Черном море и выявило богатые запасы природного газа в западной части Черного моря.

Официального подтверждения этой информации в Анкаре не поступало, однако ранее в среду президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении 21 августа объявить «очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции».