Турция не признает аннексию Крыма

Турция в очередной раз заявляет о недопустимости незаконной аннексии Крыма, являющейся грубым нарушением норм международного права. Анкара подчеркивает приверженность к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Об этом, по сообщению Агентства Анадолу, говорится в заявлении МИД Турции в связи с седьмой годовщиной незаконной аннексии полуострова Крым.

В заявлении напоминается, что 16 марта 2014 года на территории Крымской Автономной Республики был проведен незаконный референдум, результаты которого были использованы в качестве предлога для аннексии Крыма.

«Турция придавала и придает особо значение безопасности, благосостоянию и сохранению культурной идентичности крымских татар, которые являются исконным этносом на полуострове Крым», — говорится далее в документе.

Турция продолжит внимательно отслеживать процессы в Крыму, подчеркнули в МИД Турции.

| 2021-03-16T16:08:50+04:00 16 марта 2021, 17:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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