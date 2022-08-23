Крым должен быть возвращен Украине.

Как передает УНИАН, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на втором саммите «Крымской платформы», который проходит в режиме онлайн.

«Мы считаем захват Крыма незаконным, неконституционным. Это наша принципиальная позиция с точки зрения морального и юридического. Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это важно для всего региона и для мировой системы безопасности», — подчеркнул он.

Турция не признает аннексию Крыма, он отметил, что это принципиальная позиция, имеющая не только юридическую, но и моральную основу.

Эрдоган назвал одним из приоритетов Турции защиту прав и безопасности крымских татар: «Крымские татары не раз в своей истории переживали трагические события, и имеют полное право на мирное проживание на землях предков. Турция продолжит поддержку правительства Украины и крымских татар в этом вопросе».