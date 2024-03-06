Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что парламент страны должен начать функционировать как двухпалатный до восстановления территориальной целостности, как это прописано в конституции, сообщает ТАСС.

«Я считаю, и это мое мнение не как президента, а личное мнение, что парламенту Грузии нужна вторая палата. И эта вторая палата не должна зависеть от того, когда будет восстановлена территориальная целостность. Мы можем оставить пустыми места, которые принадлежат Абхазии и Цхинвальскому региону. С помощью этой палаты надо начать восстанавливать то, что необходимо — местные кадры, которые существуют очень скудно», — заявила Зурабишвили на встрече с местными СМИ, говоря о важности децентрализации власти и укрепления местного самоуправления в стране.

Согласно Конституции Грузии, парламент будет состоять из двух палат после полного восстановления юрисдикции Грузии на всей территории страны. Нижняя палата будет называться Совет республики, а верхняя — Сенат. Совет республики должен состоять из депутатов, избранных по пропорциональной системе, а Сенат — из членов, избранных в Абхазии, Аджарии и других территориальных единицах, а также пяти членов, назначенных президентом.