Президент Грузии Саломе Зурабишвили предлагает политическим партиям план действий – Грузинскую хартию.

Как заявила Зурабишвили на мероприятии перед резиденцией президента, она предлагает подписать хартию всем политическим партиям, которые готовы выполнить изложенные в нем обязательства в следующем парламенте.

«Я решила представить вам сегодня своего рода план действий, Грузинскую хартию, вокруг которой я предлагаю политическим партиям примириться, договориться и выдвинуть условия по всем вопросам, реализация которых необходима не только для европейской интеграции, но также и для нас, для установления демократии и справедливого государства в нашей стране. Я представляю вам этот план действий, эту Грузинскую хартию. Я предлагаю подписать эту хартию всем политическим партиям, которые готовы выполнить изложенные в ней обязательств, и это не условие, данное на словах. Для выполнения этой хартии и восстановления доверия необходимо создать новую политическую реальность. Для этого нам нужно другое единство, другой парламент, другие выборы и другое правительство.

Другой вид единства, и я вам скажу, что это значит – это единство без единства. Единство только и только вокруг этой Хартии и ее реализации, то есть вокруг европейского будущего. Согласие вокруг этой Хартии не требует и не предполагает ни единого списка, ни каких-либо других необходимых политических объединений. После подписания совместной хартии политические партии должны сами решить, какой будет их предвыборная тактика и стратегия. Меня это не касается.

Другие выборы — сегодняшние политические условия и избирательная среда не позволяют проводить обычные выборы, где каждому будет предоставлена возможность представить свое лицо, программу, личность, потому что на этих выборах нам предстоит решить не за кого мы голосуем, а за что мы голосуем. Именно поэтому эти выборы фактически станут всенародным референдумом, на котором нам придется ответить на вопрос, хотим мы Европу или нет. Когда мы голосуем за какую-либо партию, подписавшую хартию, мы фактически голосуем за хартию Грузии и, в свою очередь, за европейское будущее.

Это будет другой парламент – это будет парламент, избранный на конкретный срок и для выполнения конкретного европейского плана. Этот парламент должен выполнить свои обязательства по Хартии. После этого он вернет мандат избирателю и проведет внеочередные парламентские выборы в новой, свободной среде. Этот краткосрочный мандат застрахует от многих проблем, в том числе и от того, что пугает электорат, чтобы у какой-либо силы не возникло искушения остаться у власти на бесконечный срок, как мы уже видели.

Другой тип правительства – это будет совершенно новая модель правления, это не будет правительство, состоящее из политических партий, а правительство, отличающееся и избранное профессионализмом общества. Процесс формирования правительства будет осуществляться по согласованию с президентом», — сказала Саломе Зурабишвили. (Грузия Онлайн)