Турция не оставит братский Азербайджан

«Турция не оставит братский Азербайджан перед лицом провокаций Армении» — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в пятницу в Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

«Турция продолжит отстаивать интересы Азербайджана. Так было и так будет впредь», — сказал турецкий лидер.

Глава турецкого государства привлек внимание к продолжающейся оккупации азербайджанских земель со стороны Армении.

Эрдоган отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ уже 25-30 лет не могут приблизить урегулирование армяно-азербайджанского конфликта.

«Земли Азербайджана все еще находятся под оккупацией. Безрезультатность мирного процесса формирует основу для подобных провокаций. Армения постоянно обстреливает населенные пункты Азербайджана»,- сказал президент.

Турецкий лидер сообщил, что находится на постоянной связи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

По словам Эрдогана, на фоне последней напряженности в Товузском районе Азербайджана, в Анкару прибыла азербайджанская делегация, которая всесторонне обсудила ситуацию на Южном Кавказе.