Турция намерена сохранить Айя-Софию как объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Турции намерены сохранить собор Святой Софии, который получил статус мечети, в качестве объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает РИА «Новости».

«Мы должны сохранить наследие, которое оставили нам предки. Поэтому некоторые заявления со стороны ЮНЕСКО нас удивили», — сказал Чавушоглу.

Он также добавил, что категорически отвергает позицию тех, кто «нарушает суверенное право Турции» распоряжаться собором.

По мнению главы МИДа, споры на эту тему неуместны.

Ранее Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что глубоко сожалеет о решении турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть, так как данное решение принималось «без предварительного диалога».