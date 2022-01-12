Турецкое правительство внесло изменения в законодательные акты о предоставлении гражданства иностранцам в обмен на определенную сумму инвестиций, что является новым шагом в усилиях местных властей по поддержке турецкой лиры.

Российский портал Prian.ru пишет, что до 6 января 2022 года потенциальные участники программы «Гражданство Турции за инвестиции» (CIP) могли свободно оплачивать свои инвестиции – будь то недвижимость, облигации или банковские депозиты – в иностранной валюте. Однако с 6 января 2022-го они обязаны будут инвестировать средства только в турецких лирах.

Хотя минимальные инвестиционные требования по-прежнему привязаны к суммам в долларах США ($250 000 для недвижимости и $500 000 для других классов активов), отныне инвесторы должны конвертировать свою иностранную валюту в турецкие лиры, прежде чем вкладывать средства в соответствующие активы.

«Все операции с недвижимостью уже некоторое время осуществляются в лирах. Просто сумма лиры постоянно колеблется в зависимости от текущего курса. Таким образом, инвесторы обычно переводят сумму, необходимую для покупки своей недвижимости, в долларах США или евро, а затем она конвертируется в лиры непосредственно перед совершением сделки с недвижимостью», – разъясняет Таймур Полдинг из CIP Turkey.

Изменение правил связано с желанием Центробанка Турции увеличить валютные резервы. Коммерческие банки будут покупать иностранную валюту у зарубежных инвесторов за турецкие лиры, а Центробанк, в свою очередь, будет приобретать ту же иностранную валюту у коммерческих банков, также расплачиваясь за неё турецкими лирами.