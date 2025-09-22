Компания Suzuki Motor Corporation изменила дизайн эмблемы, используемой на своей продукции, впервые за 22 года. Об этом пресс-служба марки сообщила «Известиям» 22 сентября.

В компании рассказали, что очертания фирменного стиля Suzuki и стилизованная буква S на эмблеме сохранились, однако дизайн логотипа стал плоским, что соответствует цифровой эпохе.

Кроме того, традиционное хромирование было заменено на серебристую краску с высокой отражающей способностью, «чтобы снизить воздействие на окружающую среду и подчеркнуть переход к новому этапу развития бренда», отметил японский производитель.

Новая эмблема дебютирует на концепт-карах Suzuki, которые покажут публике в рамках выставки Japan Mobility Show в Токио, которая пройдет с 31 октября по 9 ноября.