Борьба Вооруженных сил Украины с минными полями по ходу контрнаступления выявила уязвимости бронетранспортеров и танков, поставленных западными союзниками, пишет Washington Post.

В том числе это позволило обнаружить слабые места у американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard, которые расценивались как ключ к освобождению оккупированных Россией территорий. Хотя эти машины позволяют сохранить жизнь экипажа даже после подрыва на мине, преодолеть оборону они пока не могут.

В результате ВСУ изменили стратегию, сообщило военное руководство Украины. Вместо того, чтобы пытаться прорваться с помощью боевых машин пехоты и танков, подразделения медленно продвигаются вперед пешим порядком. Небольшие группы саперов на передовой ползут по минным полям, иногда буквально на животе, чтобы расчистить путь для наступления войск.

«Просто бронированным танком уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком глубоки, и рано или поздно он остановится, а затем будет уничтожен массированным огнем», — заявил командующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

По его словам, на данный момент ВСУ нуждаются в специальном оборудовании для дистанционного разминирования. Военные уже используют предоставленные США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC), но их «нужно много», поскольку «они также уничтожаются», отметил генерал.

Залужный добавил, что для более эффективной поддержки наземных операций необходимы современные истребители — такие как американские F-16, и другие системы. (moscowtimes.ru)