Турция издала уведомление для судов о начале геологоразведки в Средиземном море

Турция распространила уведомление для капитанов средиземноморских судов, переданное по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX. Как сообщает в понедельник телеканал NTV, это связано с тем, что из Антальи отправилось турецкое исследовательское судно Oruc Reis для начала геолого-разведочных работ в Средиземном море.

По данным телеканала, уведомление будет действительно до 23 августа.

Между тем 7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что буровое судно «Барбарос Хайреттин» также возобновило геолого-разведочное бурение в Средиземном море.(ТАСС)