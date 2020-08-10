Турция издала уведомление для судов о начале геологоразведки в Средиземном море

Турция распространила уведомление для капитанов средиземноморских судов, переданное по международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX. Как сообщает в понедельник телеканал NTV, это связано с тем, что из Антальи отправилось турецкое исследовательское судно Oruc Reis для начала геолого-разведочных работ в Средиземном море.

По данным телеканала, уведомление будет действительно до 23 августа.

Между тем 7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что буровое судно «Барбарос Хайреттин» также возобновило геолого-разведочное бурение в Средиземном море.(ТАСС)

| 2020-08-10T13:30:10+04:00 10 августа 2020, 14:44|12345 (Пока оценок нет)
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