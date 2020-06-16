Турция и Россия провели очередное совместное патрулирование в Идлибе

В сирийском Идлибе во вторник 16 июня состоялось 17-е совместное патрулирование ВС Турции и России, говорится в сообщении Минобороны Турции, информирует Агентство Анадолу.

Маршрут патруля на стратегически важной трассе М4 отслеживался с БПЛА.

В задачу военных входил мониторинг режима прекращения огня в зоне деэскалации в соответствии с московскими договоренностями от 5 марта текущего года.

В ходе патрулирования по неизвестным причинам произошел взрыв. Небольшое повреждение получило одно из транспортных средств, которое благополучно отбуксировали в безопасную зону.