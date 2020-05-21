Турция и Россия могут схлестнуться в Ливии

18 мая ливийские правительственные войска международно признанного Правительства национального согласия (ПНС) освободили стратегически важную авиабазу «Ватийе» на западе Ливии, которая долгие годы использовалась сторонниками мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара в качестве плацдарма для ударов по столице Триполи.

На основанной американцами еще в 1942 году и первоначально носившей название Укбе бин Нафи авиабазе «Ватийе» в период правления Муаммара Каддафи были дислоцированы самолеты Dassault Mirage 2000 французского производства. В 2011 году силы НАТО уничтожили эти самолеты, однако инфраструктура не пострадала. Хорошо защищенная авиабаза посреди пустыни находилась под контролем сторонников Хафтара аж с августа 2014 года.

Так вот, в ходе воздушной операции, которая была проведена при активной поддержке турецкой стороны, беспилотники ливийской армии турецкого производства вывели из строя большое количество транспортных средств незаконных формирований Хафтара, ударами правительственных ВВС были уничтожены несколько ангаров, приведены в непригодное состояние находившиеся в них самолеты. Ударные БПЛА и артиллерия только за сутки уничтожили пять ПЗРК «Панцирь» российского производства: три в районе города Тархуна, один в районе Вишке и еще один к югу от столицы Триполи.

Сразу же вслед за сообщением об успешной военной операции правительственных сил Ливии, в тот же день 18 мая состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Раджаба Тайипа Эрдогана. По официальной версии стороны обсудили ситуацию с коронавирусом и сирийский вопрос, однако, понятно, что темой обсуждений стал разгром поддерживаемых Россией сил Халифы Хафтара. Хотя Россия и отрицает, в Ливии на стороне Хафтара воюют более тысячи наёмников российской «частной военной компании Вагнера». О присутствии в Ливии российских наёмников говорили как власти в Триполи, так и президент Эрдоган. Сам Путин, пусть неофициально, но тоже признал сей факт, заявив в январе, что «если в Ливии и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают».

Анкара же официально и открыто поддерживает международно признанное правительство Фаиза Сараджа, в Ливии присутствуют турецкие военнослужащие и военные инструкторы, Турция снабжает правительственные силы военной техникой и оборудованием. И, конечно же, не без помощи турецкой стороны правительственным войскам Ливии удалось переломить ситуацию на полях военных действий и захватить стратегически важный объект, находящийся долгие годы под контролем противника, и нанести серьезный урон технике. Несущий большие потери Хафтар попытался спасти положение, объявив о прекращении огня на период праздника Рамазан, однако ПНС отказалось от предложения, чтобы не дать фельдмаршалу «спасти лицо».

До чего договорились в ходе телефонной беседы Путин и Эрдоган, которые обычно находят общий язык и могут развести свои войска, как это происходило неоднократно в Сирии, неизвестно. Но ясно одно, Путин весьма зол на Эрдогана, поскольку без активной помощи Турции силам Сараджа не удалось бы разбить Хафтара. И сообщения о переброске на север Африки из Сирии не менее восьми российских военных самолетов с целью поддержки незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара тому подтверждение. Как заявил в интервью телеканалу Bloomberg глава МВД признанного ООН Правительства национального согласия Ливии Фетхи Башага, не менее шести «МИГ-29» и два «Су-24» переброшены на восток Ливии с авиабазы «Хмеймим» в Сирии. По данным телеканала, сторонники Хафтара готовят «самую крупную воздушную операцию в истории Ливии против турецких военных», и переброска российских военных самолетов в Ливию имеет целью оказать поддержку операции Хафтара. Новостной портал Afrigatenews уже передал заявление командующего вооруженных формирований Хафтрара Сакр аль-Джаруши о том, что ЛНА готовят крупнейшую воздушную операцию в истории страны. «Все объекты и интересы Турции во всех оккупированных городах являются законной мишенью для самолетов ливийской армии», — предупредил аль-Джаруши.

Турецкое внешнеполитическое ведомство уже весьма жестко отреагировало на это сообщение, заявив, что «в случае малейшей угрозы турецким военным в Ливии и интересам Турции в регионе, последует сокрушительный удар по вооруженным формированиям Халифы Хафтара». С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой, комментируя угрозы сторонников Хафтара о планах нанесения авиаударов по расположению турецких военных в Ливии. «Последствия подобных действий будут очень тяжелыми для самих сторонников Хафтара. Мы вновь напоминаем, что воспримем формирования Хафтара в качестве объекта для нанесения законных ударов», — предупредил турецкий дипломат.

И вот тут следует самое интересное — Аксой отметил, что угрозы в адрес Анкары стали озвучиваться после переброски на восток Ливии авиационной техники по линии одного из зарубежных государств. Заметим, официальный представитель МИД Турции не называет государство, перебросившее в Ливию авиационную технику. Однако, и без сообщения на телеканале Bloomberg главы МВД Ливии Фетхи Башага достаточно легко понять, что речь идет именно о России, но после слов Башага места для сомнений не остается. Сама российская сторона, как обычно, не прокомментировала заявление ливийского министра. Однако уже сегодня появилась информация, что Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня и политическому урегулированию под эгидой ООН конфликта в Ливии.

Агентство dpa обращает внимание, что Москва призвала к остановке военных действий вскоре после того, как одна из сторон конфликта – Ливийская национальная армия Халифы Хафтара – 18 мая потеряла контроль над ключевой авиабазой в 140 километрах от Триполи. Однако из сего сообщения не понятно, призыв этот прозвучал до переброски российской авиации в помощь Хафтару против турецких сил или после. Только в зависимости от этого можно делать предположения, по какому сценарию будут развиваться события в Ливии: будет ли участвовать российская авиация открыто на стороне Хафтара при нанесении ударов по турецким военным расположениям, или они там просто для устрашения?

Как бы то ни было, российская авиация из Сирии переброшена в Ливию, Хафтар за счет этого будет чувствовать себя не только защищенным, но и готовым к наступательной операции, и в этом случае новый виток эскалации напряженности в этой северо-африканской стране не за горами. Ведь если на сцене в начале пьесы висит ружье, оно обязательно в конце должно выстрелить. И не дай бог, если оно «выстрелит» посредством российской авиации по турецким силам. Последствия тогда будут самые непредсказуемые.