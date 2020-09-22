Турция и Греция обсуждают в Брюсселе разногласия в Средиземноморье

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник проходит пятая встреча военных делегаций Турции и Греции.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Переговоры носят рабочий характер и направлены на согласование «мер разъединения» военных сил для недопущения инцидентов в восточной части Средиземного моря.

Решение о начале диалога между Анкарой и Афинами в связи с напряженностью в восточной части Средиземного моря было принято в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.