Турция и Египет обсуждают в Каире вопросы восстановления отношений

Высокопоставленные турецкие дипломаты обсуждают с руководством Египта в Каире вопросы восстановления полноценных отношений. Об этом заявил в понедельник ТАСС египетский дипломатический источник.

Ранее телеканал Al Arabiya передавал, что делегация Турции во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом прибыла в Каир. «Переговоры носят предварительный характер и касаются мер, необходимых для восстановления отношений между двумя странами», — информировал собеседник агентства ТАСС.

По его словам, во время этих встреч речь пойдет о «всех вызывающих озабоченность Каира вопросах». «По результатам обсуждения Каир будет определять будущее двусторонних отношений и уровень контактов между официальными лицами Египта и Турции», — отметил дипломат.

Отношения между Турцией и Египтом ухудшились в 2013 году после низложения военными ставленника исламистов Мухаммеда Мурси, вслед за чем стороны отозвали своих послов. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси «тираном», в Анкаре характеризуют июльские события 2013 года не иначе, как «военный переворот».

В марте текущего года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о возобновлении контактов между Анкарой и Каиром на дипломатическом уровне. Признав, что их налаживание в полном объеме потребует времени, глава МИД указал на поддержание связей между разведками и на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.