Экономический совет Азербайджана обсудил основные цели, направления и задачи бюджетной политики на 2026–2029 годы.

Как сообщает Report на Кабмин, заседание состоялось сегодня под председательством главы правительства Али Асадова.

Члены совета в частности рассмотрели цели, направления и задачи бюджетной политики на 2026-2029 годы, вопросы финансирования расходов на реконструкцию и восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, а также дальнейшую реализацию программы «Великого возвращения».

Члены совета обсудили среднесрочную структуру расходов и области применения бюджетного механизма, основанного на результатах, целевые показатели параметров бюджетного правила, текущую ситуацию в сфере макроэкономической и финансовой стабильности и другие вопросы.

Отметим, что за весь период, начиная с 2020 года и по 2025 год включительно, из государственного бюджета на восстановительно-строительные работы в общей сложности выделено около 22 млрд манатов. В том числе на 2025 год выделено 4 млрд манатов.

Планируется, что к концу 2026 года будет завершен I этап программы «Великое возвращение», и на этом этапе в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 140 тыс. бывших вынужденных переселенцев.