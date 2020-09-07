Турция и Азербайджан формируют совместную медиа-платформу

Турция и Азербайджан достигли договоренности по формированию совместной медиа-платформы двух стран, информирует Агентство Анадолу.

Об этом сообщил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун по итогам встречи с помощником президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Как сообщили в Управлении по связям администрации главы турецкого государства, переговоры делегаций Турции и Азербайджана состоялись в узком и расширенном составах во дворце «Долмабахче» в Стамбуле.

По словам Алтуна, Турция готова развивать партнерство с Азербайджана на основе новых конкретных шагов, предпосылки для которых были сформированы в ходе визитов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку.

«Учитывая глобальные процессы и состояние миропорядка, становится ясно, что это не выбор, а насущная необходимость. Противники Турции и Азербайджана объединились в попытке дискредитировать наши страны, ставя под угрозу жизни и имущество наших граждан, распространяя поток дезинформации. Значит и нам следует встать плечом к плечу в борьбе с врагами»,- сказал Алтун.

Он подчеркнул жизненную значимость развития сотрудничества между Анкарой и Баку в сфере СМИ, связей и дипломатии.

Алтун сообщил далее о достижении договоренности по созданию Турецко-азербайджанской медиа-платформы.

«Посредством этой Платформы будет обеспечена интегрированная работа органов СМИ двух стран, что позволит также формировать стратегию эффективного и объективного информирования общественности, обезопасить граждан Турции и Азербайджана от воздействия негативной пропаганды, в том числе в социальных сетях»,- отметил представитель администрации турецкого лидера.

В состав азербайджанской делегации вошли руководитель сектора информационного обеспечения Первого вице-президента Азербайджанской Республики Фархад Амирбеков, председатель Азербайджанского государственного информационного агентства Аслан Асланов, председатель Национального совета по телевидению и радио Исмет Саттаров, председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшан Мамедов, генеральный директор Общественной телерадиокомпании (İTV) Балакиши Гасымов.

Делегацию сопровождал посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим и генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева.