Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине наглядно показали, что ООН, идущая на поводу у Запада, вскоре будет предана забвению и начнется создание нового, многополярного мира. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти.

«Мир наконец-то услышал звук ломающихся костей Организации Объединенных Наций, и практически можно ясно объявить о начале процесса, в результате которого она будет предана забвению, как и Лига Наций», — подчеркнул он в интервью агентству Tasnim, отвечая на вопрос об итогах саммита ШОС. «ШОС и БРИКС, состоящие из Китая, России, Ирана, Южной Африки, Бразилии и Индии, просто неотделимы друг от друга. Будущий мир будет иметь иную форму, иное содержание, в отличие от прошлого», — добавил советник Хаменеи.

Велаяти указал, что действия стран — участниц ШОС сводят на нет все усилия президента США Дональда Трампа по сохранению гегемонии Вашингтона в мире. «Вскоре коса Трампа наткнется на камень», — выразил мнение иранский политик.

Саммит ШОС проходил в Тяньцзине 31 августа — 1 сентября. В нем приняли участие лидеры более чем 20 государств, включая президента РФ, а также представители 10 международных организаций. По итогам саммита было подписано 15 новых документов о сотрудничестве.