Советник Верховного лидера Ирана заявил, что президентские выборы откроют новые возможности для отношений Ирана с Западом.

«Второй тур выборов президента Ирана выявит различия во внешнеполитических подходах двух главных кандидатов — реформиста Пезешкияна и консерватора Джалили».

Об этом заявил советник Верховного лидера Ирана Харази в интервью Financial Times.

Он подчеркнул, что эти выборы могут открыть новые возможности для отношений Ирана с Западом и добавил, что «если западные страны намерены развивать сотрудничество с Ираном, то им необходимо изменить свою текущую политику и начать переговоры на основе принципов равноправия и взаимного уважения».

Харази добавил, что в целом внешнеполитическая стратегия страны определяется Верховным лидером страны, поэтому она должна остаться прежней и после выборов.