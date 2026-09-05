Казахстан и Китай запустили совместную цифровую платформу для торговли зерном и сельскохозяйственной продукцией.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана, платформа позволит экспортерам напрямую взаимодействовать с китайскими покупателями и заключать сделки онлайн.

На платформе уже зарегистрированы 35 казахстанских компаний. Уже заключены сделки на экспорт 24 тыс. тонн масличного льна.

Платформа создана на базе Национальной интернет-платформы торговли зерном Китая, объединяющей около 50 тыс. сельскохозяйственных предприятий.