Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли участие в церемонии запуска поставок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского лидера.

В заявлении отмечается, что мероприятие состоялось в Астане в режиме телемоста. Сначала участникам церемонии показали видеоролик о транзите грузов по Великому Шелковому пути. После этого главы двух государств дали старт движению грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому маршруту.

«Затем президенты торжественно открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане», — говорится в публикации.

Кроме того, Токаев и Си Цзиньпин открыли филиал Пекинского университета языка и культуры в столице Казахстана. Он будет работать на базе Международного университета «Астана».