В Вене прошла встреча спецпредставителей Турции и Армении — Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна.

Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран, посещающих соответственно Армению и Турцию, и решили начать необходимые процессы в этом направлении.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции в связи с состоявшейся в Вене четвертой встречей спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией – посла Сердараом Кылыча и вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна.

Отмечено, что они также договорились о скорейшем начале прямых грузовых и авиаперевозок между Турцией и Арменией и решили начать необходимый для этого процесс.

Кроме того, стороны также обсудили другие возможные конкретные шаги, которые могут быть предприняты для достижения конечной цели для полной нормализации отношений между двумя странами, и подтвердили свое согласие продолжать процесс нормализации без предварительных условий.