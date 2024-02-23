Европейские страны стремятся собрать $1,5 млрд в качестве экстренного финансирования Украины для передачи артиллерийских снарядов из третьих стран на фоне дефицита боеприпасов у ВСУ. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что данную схему продвигает Чехия, которая хочет таким образом компенсировать задержки в поставках боеприпасов на Украину, возникших из-за споров о дальнейшей помощи Киеву в Конгрессе США и медленных темпов производства снарядов на европейских заводах.

Телеканал CBC проинформировал, что к инициативе Чехии подключились Дания и Нидерланды. Оттава готова направить на закупку снарядов 30 млн канадских долларов. Министр обороны Канады Билл Блэр подтвердил телеканалу, что об этот ведутся переговоры с чешской стороной. Между тем в Чехии не комментируют сообщение FT. Официальные инстанции республики, согласно чешским СМИ, ссылаются на ее договоренности с другими государствами и закрытый характер информации.

Между тем новостной портал seznam.cz проинформировал, что реализация чешской инициативы будет обсуждаться в предстоящий понедельник на саммите по оказанию помощи Украине, который пройдет в Париже по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Чехию будет там представлять премьер-министр Петр Фиала. (ТАСС)

