Объединенные Арабские Эмираты запросили проведение 29 декабря экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила в соцсети X пресс-секретарь постоянного представительства ОАЭ при всемирной организации Шахад Матар.

«ОАЭ запросили проведение завтра экстренного заседания СБ ООН в связи со стремительно усугубляющейся ситуацией на Западном берегу и ее влиянием на возможность двухгосударственного урегулирования [палестино-израильского конфликта]», – говорится в заявлении пресс-секретаря постпредства ОАЭ при ООН. По словам Матар, «насилие со стороны экстремистски настроенных поселенцев и сообщения об израильских рейдах подвергают риску политические перспективы Израиля и Палестины».