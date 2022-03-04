Анкара готова сделать все необходимое для незамедлительного и полного прекращения войны. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Глава турецкого МИД сообщил, что проинформировал коллег по НАТО о «сбалансированной и решительной» политике Анкары в регионе.

«Формирование гуманитарных коридоров – важный вопрос, но абсолютный приоритет для нас – прекращение войны», — сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии отметил, что Анкара продолжает контакты как с Россией, так и с Украиной.

Чавушоглу сообщил, что еще до начала войны, Турция планировала организовать встречу глав МИД РФ и Украины. «Если позволят условия, мы готовы организовать встречу Лаврова и Кулебы в рамках Дипломатического форума в Анталье [11-13 марта]», — сказал министр.

Глава МИД Турции заявил также, что Анкара не будет закрывать воздушное пространство [для России]. «Открытость воздушного пространства Турции важна со стратегической и гуманитарной точек зрения», — пояснил министр.

Чавушоглу отметил далее, что Анкара обсуждает с Москвой вопрос эвакуации части турецких граждан из Украины через российскую территорию.