Похоже, Турция видит себя в качестве эффективной площадки для возможности снять проблему потенциального полномасштабного вторжения России в Украину.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов России и Украины в свою страну, чтобы они смогли разобраться «в своих разногласиях», сообщил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, передает Коммерсантъ. В ближайшее время Эрдоган планирует посетить Киев.

«Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях», — цитирует слова Калына турецкая газета Sabah (перевод по ТАСС).

Заявление прозвучало на онлайн-вебинаре «Напряженность между Россией и Украиной: что поставлено на карту для Европы и НАТО?».

Представитель Турции отметил, что Анкара помогает снизить напряженность в регионе как дружественная страна и для России, и для Украины, а также и как член НАТО, чтобы избежать военного развития ситуации.

По его словам, Эрдоган «в ближайшие несколько недель» отправится в Украину, чтобы провести переговоры с Зеленским. Про поездку турецкого президента в Россию Калын ничего не сказал. Как следует из информации на сайте Кремля, последний раз Владимир Путин и Эрдоган говорили по телефону 2 января. Тогда, в частности, были «затронуты и международные темы».

В декабре 2021 года Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, говорил, что Владимир Путин «остается открытым для диалога (с Владимиром Зеленским), но любой диалог должен быть ориентирован на достижение конкретного результата». Также он говорил, что «никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем».

Ну, вот, теперь есть предложение от коллеги Эрдогана. Интересно, как отреагируют на него Москва и Киев? Есть ли у Турции какие-то свои возможности или наработки для успешной попытки снять напряжение между Россией и Украиной? Предложение о живой встрече Путин-Зеленский на территории Турции вряд ли выполнимо — не видно такой воли у сторон, но как насчет всего остального? Есть ли тут у Турции потенциал миротворца, способного добиться результата?

Своим мнением на этот счет поделился с # Тогрул Исмаил, политолог, профессор Kahramanmaraş Sütçü Imam University (Турция):

— Во-первых, Турции не выгоден любой конфликт, который происходит фактически близ ее границ. Турция сотрудничает как с Украиной, так и с Россией, так что любое противостояние между ними ударяет как по национальным интересам, так и по экономике Турции. Поэтому Анкара старается максимально минимизировать вероятность любого конфликта в своем регионе. Тем более, между Украиной и Россией, с которыми Турция сотрудничает уже давно.

Турция не в первый раз предлагает свои посреднические услуги в этом вопросе. Тем более, есть похожий опыт переговоров между Эрдоганом и Путиным. А недавно Украину посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. То есть идет особый процесс по улучшению взаимоотношений, и так далее. Я думаю, процесс сам очень сложный. Хотя, мне кажется, российская сторона не всегда будет реагировать негативно, потому что и Москве необходим этот путь – путь переговоров. Война ни к чему хорошему не приведет, хотя иногда случаются и безвыходные ситуации.

Так что, любой переговорный процесс всегда лучше, чем какая-нибудь военная операция. Я думаю, что с этой точки зрения дипломатический подход Турции очень своевременен. Турция, в отличие от Запада, понимает требования России, понимает интересы Украины, и, естественно, подходит к этим вопросам с учетом международных норм и законов. И у Турции есть опыт работы с РФ. И одновременно с Украиной.

Самое главное, в этом вопросе Турция долгое время старалась придерживаться нейтралитета, основываясь на международном праве. Так что рассматривать всё это нужно с той точки зрения, что Турция самый важный партнер при разрешении конфликтной ситуации как для России, так и для Украины.

Всем понятно, что процесс очень сложный. В нем задействованы уже и крупные страны, и НАТО, и ЕС, и США. Российская сторона в этом вопросе, как мне кажется, старается добиться максимальных уступок со стороны Соединенных Штатов. В конечном итоге есть необходимость выхода из создавшегося тупикового положения. Поэтому позиция турецкой стороны очень выгодна и для России тоже, если, конечно, Москва сама захочет такой помощи.