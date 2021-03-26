Турецкое судно Nene Hatun может снять с мели Ever Given

Анкара готова при необходимости оказать помощь в устранении последствий аварии в Суэцком канале, заявил, как сообщает Анадолу, в министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По словам министра, турецкое судно Nene Hatun одно из немногих, способных к крупным операциям по снятию с мели судов, подобных контейнеровозу, терпящему бедствие у берегов Египта.

Судно-контейнеровоз Ever Given — один из самых больших контейнеровозов в мире — село на мель в Суэцком канале утром 23 марта. Это привело к блокировке движения по каналу. В заторе оказались более двух сотен судов.