Сухогруз Tuzla был поражен ракетой на якорной стоянке Херсонского порта на Днепре (расположен на правом берегу реки, который контролируется ВСУ).

Как передает Eurasia Daily, мостик корабля сгорел, сообщил вечером 24 января турецкий канал Veryansın TV со ссылкой на капитана торгового судна.

«Тузла», оператором которого является турецкая компания, стоит на якоре в Херсоне с 24 февраля 2022 года. Его автоматическая идентификационная система (АИС) была отключена в течение последних восьми месяцев.

Пока неясно, когда именно корабль был атакован — в минувший вторник или раньше. Однако видео, на котором, как предполагается, после ракетной атаки горит мостик «Тузлы», появился в Сети несколько часов назад.