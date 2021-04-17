Турецкий эксперт: Суверенитет Северного Кипра является залогом стабильности во всей Евразии

Греческая община Кипра и Греция отклонили все предложения по урегулированию кипрской проблемы, которая длится на протяжении вот уже 53 лет. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с главой МИД Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Тахсином Эртугрулоглу в Лефкоше, сообщает Анадолу.

«Это не жесткая позиция или упрямство, в течение 53 лет мы обсуждали федерацию. За эти 53 года Турция и ТРСК придерживались конструктивного подхода, проявляли добрую волю. Но греческая община Кипра и их сторонник Греция, которые не желают ничем делиться с турками-киприотами, отклонили все предложения и на референдуме, и за столом переговоров. По итогам безуспешных переговоров, длившихся 53 года, греческая община была поощрена, а ТРСК и турки-киприоты, наоборот, наказаны. Мы больше не можем этого терпеть. Поэтому предлагаем создание двух государств на основе суверенного равенства», — заявил Чавушоглу.

В свою очередь, глава МИД ТРСК заявил, что «международное сообщество должно решить, хочет ли продолжать несправедливую дискриминацию в отношении турок-киприотов».

Глава МИД считает, что международное сообщество либо проявит храбрость и честность и откроет новую страницу в кипрском вопросе, либо решительно продолжит проявлять несправедливую политику в отношении турок Кипра.

«Если на Кипре хотят создать «единый законный Кипр», то должны принять реалии «двух разных общин Кипра». При наличии двух разных общин Кипра можно говорить о создании единого законного Кипра», — добавил Эртугрулоглу.

Фактически Турция вновь инициирует тему разделения Кипра как способ окончательного решения вопроса. Наверное, это действительно закрыло бы все вопросы – просто граница и два государства. Республика Кипр входит в ЕС, если в будущем государство турок-киприотов примут в ЕС, то и эта граница уйдет в прошлое. Что в конце концов потеряет греческий Кипр из-за отделения турецкой части острова? Да ничего. Греков на севере практически нет. Так что же мешает Афинам и Никосии согласиться на этот вариант? И какова тут позиция Брюсселя?

Свое мнение на этот счет выразили # известные иностранные эксперты.

Мехмет Перинчек, турецкий политолог, доктор исторических наук, приглашённый исследователь Института стран Азии и Африки МГУ:

— Восточное Средиземноморье стало центром геополитической конфронтации по всему миру. Поляризация в регионе наблюдается не только между Турцией и Грецией. Этот конфликт в основном происходит между евразийским и евроатлантическим лагерями.

Для атлантического лагеря Греция и Южный Кипр не более чем пешки. Когда мы смотрим на текущую ситуацию, то видим, что на самом деле цель США состоит в том, чтобы захватить энергоресурсы в Центральной Азии и установить контроль над транспортными потоками этих ресурсов. И сохранить господство доллара. Для США особенно важно обеспечить доминирование в Восточном Средиземноморье для того, чтобы реализовать свою стратегию. Этот регион имеет решающее значение для общей стратегии Вашингтона.

Судьба этой стратегии зависит от победы над Турцией, а также от расчленения Турции. Дело в том, что Турция представляет собой великую и глубокую государственную традицию, и она обладает сильным военно-экономическим потенциалом. Она является одним из самых серьезных препятствий для планов США. Греция, Южный Кипр – это силы, стоящие на стороне атлантизма, которым нужно противодействовать. И это проблема не только Турции – это проблема всех евразийских стран.

Сегодня в Восточном Средиземноморье на антитурецком фронте объединились основные державы атлантического лагеря. Включая США, Израиль, Францию, Грецию, Южный Кипр. И в настоящий момент в этот список мы можем также включить и Объединенные Арабские Эмираты. И нет сомнений, что их совместные военные учения и кризис с разведкой газа в регионе нацелены против Турции. Но также ясно, что мишенью является не только Турция. Основная цель атлантического лагеря — заблокировать Турцию в небольшом регионе, заставить Анкару сдаться, и таким образом ворваться в Евразию для реализации своих коварных планов.

Турция стоит прямо у ворот Евразии в этом вопросе.

Подчеркну, что Турция оказывает сопротивление в Восточном Средиземноморье не только ради своих интересов, но и во имя безопасности, стабилизации и процветания всего евразийского пространства.

Следует также отметить, что обеспечение безопасности Восточного Средиземноморья и ТРСК является еще и гарантией окончательного решения проблемы Сирии.

США собираются перенести авиабазу из Инджирлика на Крит – это тоже угроза евразийским странам.

Суверенитет Северного Кипра является залогом мира и стабильности во всей Евразии. Кто сталкивается с угрозами со стороны США, должны поддерживать суверенитет Северного Кипра.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Вопрос разделения Кипра и предложение турок создать сейчас фактически два государства – это типичное развитие ситуации, которого можно было ожидать после более 53 лет конфликта. И турки открывают этим, конечно, ящик Пандоры. Потому что, то же самое, что происходит сейчас на Кипре, будет происходить и с замороженными конфликтами на постсоветском пространстве. И Приднестровье после 50 лет (осталось подождать около 20 лет) станет требовать для себя отдельного государства. И конечно Абхазия и Южная Осетия тоже будут требовать для себя признания со стороны ЕС и всего мирового сообщества.

Турция понимает, что ее не будут принимать в Евросоюз, поэтому все идеи о том, что через вхождение в ЕС проблема Северного Кипра может быть решена, ушли в историю. Теперь турки собираются воссоздать подобие Османской империи, новую державу. Они будут вести политику, нацеленную на их национальные интересы, исходя из своих геополитических соображений, невзирая на то, что будет говорить им Европейский Союз.