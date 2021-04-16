Турецкий двигатель для ракет средней дальности побил мировой рекорд

Первый двигатель турецкого производства TJ300 для ракет средней дальности диаметром 240 мм развил тягу до 1 342 ньютонов, побив таким образом мировой рекорд в своем классе. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщает Министерство промышленности и технологий Турции.

Турбореактивный двигатель диаметром 240 мм, разработанный в рамках проекта Управления программ финансирования технологий и инноваций (TEYDEB) при Совете Турции по научно-техническим исследованиям TÜBİTAK, достиг тяги в 1 342 ньютона.

Глава министерства промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк разместил в соцсетях видеокадры испытаний двигателя TEI-TJ300, в ходе которых был побит рекорд.

Турция занимается разработкой национальных проектов с привлечением квалифицированных кадров и отечественных ресурсов. Одним из таких исследований стал первый отечественный двигатель TEI-TJ300, предназначенный для ракет средней дальности.