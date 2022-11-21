ВС Турции нейтрализовали около 184 террористов РКК/YPG в рамках операции Pençe-Kılıç. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил в понедельник министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

Министерство национальной обороны Турции ранее сообщило о проведении военно-воздушной операции Pençe-Kılıç против террористов РКК на севере Ирака и Сирии.

«С начала операции Pençe-Kılıç 184 террориста были нейтрализованы с помощью средств наземной огневой поддержки и авиацией», — сообщил Хулуси Акар, выступая в оперативном штабе командования Сухопутных войск в Анкаре.

По его словам, на первом этапе операции было уничтожено 89 объектов террористов, включая убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады.

«Вооруженные силы Турции проявляют особую чувствительность как при планировании, так и при выполнении операций, чтобы исключить причинение ущерба гражданскому населению, окружающей среде, историческим, культурным и религиозным сооружениям», — подчеркнул он.

Акар во время телефонного разговора проинформировал о ходе операции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.