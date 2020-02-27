Турецкие военные попали под обстрел в Идлибе

Военнослужащие ВС Турции попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, девять солдат погибли. Об этом сообщил в четверг губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

«В Идлибе по нашим военным был нанесен воздушный удар со стороны сторонников режима [президента Сирии Башара Асада]. В результате нападения погибли девять наших военных», — приводит его слова телеканал NTV.

По словам Догана, ряд военнослужащих получили тяжелые ранения, им оказывают помощь в госпитале в Хатае.

Между тем в администрации турецкого лидера сообщили, что в четверг вечером президент Турции Тайип Эрдоган проводит совещание вокруг ситуации в Идлиб. В нем принимают участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, руководитель Национальной разведывательной организации Хакан Фидан и глава генштаба Яшар Гюлер.(ТАСС)