Турецкие военные отбыли в Азербайджан для мониторинга по Карабаху

Турецкие военные, задействованные в Совместном мониторинговом центре по Нагорному Карабаху, отбыли в Азербайджан.

Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава оборонного ведомства Турции затронул ситуацию на Южном Кавказе на заседании, посвященном итогам уходящего года в формате видеоконференции с участием начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера и командующих родами войск.

Министр напомнил, что Меморандум по совместному центру был подписан с российской стороной 9 ноября текущего года.

Турецкие военнослужащие в Азербайджане ожидают начала работы в Совместном центре, сказал Акар.

По его словам, как только закончится строительство Центра по контролю за режимом прекращения огня и он начнет функционировать, к своим обязанностям приступят один генерал, 35 офицеров ВС Турции.

Анкара сделает все возможное для поддержки братского Азербайджана, подчеркнул Акар.