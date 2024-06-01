Индонезия поддерживает озвученный президентом США Джо Байденом план обсуждаемой сделки между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает ТАСС, об этом заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

В феврале он одержал победу на президентских выборах и в октябре займет пост главы государства.

«Мы рассматриваем это предложение как важный, правильный шаг в направлении, в котором мы должны двигаться. Мы рады новостям о том, что представители ХАМАС также выразили положительную реакцию», — сказал он.

Прабово Субианто добавил, что Индонезия готова сделать все возможное для оказания гуманитарной помощи, а также «предоставить значительные миротворческие силы для поддержания и мониторинга этого предполагаемого прекращения огня».