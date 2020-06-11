Турецкие саперы приступили к разминированию Ливии

Специалисты из саперных подразделений ВС Турции приступили к разминированию юга столицы Ливии, Триполи, где отступающие из региона боевики незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара массово устанавливали в населенных пунктах самодельные взрывные устройства и мины.

Об этом сообщают источники в турецких силах безопасности, передает Анадолу.

Операция проводится по просьбе признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Отмечается, что работы по разминированию направлены на обеспечение безопасного возвращения в свои дома жителей района.

Задействованные в операции военнослужащие оснащены современной защитной экипировкой, оборудованием и роботизированными системами турецкого производства.

Ранее ливийские власти сообщали, что в результате подрыва на минах, заложенных наемниками Хафтара на освобожденных от них территориях, погибли 27 мирных жителей, еще 40 человек получили ранения.